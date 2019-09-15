  • Путину сообщили об атаке дронов на НПЗ Саудовской Аравии

    15 сентября 2019, 19:23

    Алексей Сахаров

    Президент России Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил сайт «Ведомости».
    Путину сообщили об атаке дронов на НПЗ Саудовской Аравии

    По словам Пескова, российский глава «разумеется, в курсе этих событий». Два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября атаковали беспилотники, в результате чего предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, загорелись. Среди пострадавших заводов — крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс.

    «Любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», — отметил Песков.

    Действительно, из-за остановки предприятий добыча нефти в Саудовской Аравии существенно снизилась. Выкачка упала вдвое — до 5,7 миллионов баррелей в сутки.

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    Ответственность за нападения на НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США им не поверили и обвинили в атаке Иран. В Тегеране категорически отрицают свою причастность к случившемуся. Американский сенатор Линдси Грэм предложил властям страны взорвать нефтяную инфраструктуру Ирана, наказав так Тегеран «за плохое поведение».

    Песков между тем добавил, что власти Саудовской Аравии к Москве за помощью не обращались. Насколько известно в Кремле, к другим странам тоже.

    «Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.