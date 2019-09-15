Путину сообщили об атаке дронов на НПЗ Саудовской Аравии

По словам Пескова, российский глава «разумеется, в курсе этих событий». Два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября атаковали беспилотники, в результате чего предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, загорелись. Среди пострадавших заводов — крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс.

«Любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», — отметил Песков.

Действительно, из-за остановки предприятий добыча нефти в Саудовской Аравии существенно снизилась. Выкачка упала вдвое — до 5,7 миллионов баррелей в сутки.

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Ответственность за нападения на НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США им не поверили и обвинили в атаке Иран. В Тегеране категорически отрицают свою причастность к случившемуся. Американский сенатор Линдси Грэм предложил властям страны взорвать нефтяную инфраструктуру Ирана, наказав так Тегеран «за плохое поведение».

Песков между тем добавил, что власти Саудовской Аравии к Москве за помощью не обращались. Насколько известно в Кремле, к другим странам тоже.

«Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.