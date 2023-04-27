Власть 27 апреля 2023, 13:23 Путину рассказали о предложениях Гутерриша по зерновой сделке Захарова: Россия примет решение по продлению зерновой сделки после консультаций Фото: пресс-служба МИД РФ

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Россия решит, продолжать ли ей участие в черноморской инициативе или нет, по итогам межведомственных консультаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написал ТАСС.

Дипломат отметила, что президента Владимира Путина уже проинформировали обо всех предложениях генсекретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша по зерновой сделке.

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«И все решения будут приниматься после межведомственной проработки», — сказала Захарова во время брифинга.

Предложения Гутерриша ведомства взяли в проработку. По словам официального представителя МИД, российская сторона пока не давала никаких сигналов партнерам по соглашению.

Захарова напомнила о переговорах между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и генсеком ООН. Их беседа почти полностью оказалась посвящена «нереализации в полном формате черноморской инициативы».