Путину рассказали о нарушениях чиновников на ₽50 млрд

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил о выявленных в 2020 году бюджетных нарушениях на 50 миллиардов рублей.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Кудрин уточнил, что из-за пандемии COVID-19 ведомство завершило проверки по отчету правительства и бюджета за прошлый год на месяц позже. Сейчас проверены 93 отчета главных распорядителей бюджетных средств.

Счетная палата также провела 169 проверок, с бюджетом связана почти половина.

Алексей Кудрин сообщил президенту, что было выявлено 20 нарушений, которые требуют внимания Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Соответствующие документы уже направлены — 131 представление СП по нарушениям министерств и ведомств.

«Около 50 миллиардов рублей — это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок», — сказал Кудрин.

Он добавил, что ведомства, как правило, сразу же вносят изменения в документацию. Есть одно административное взыскание и освобождение от работы.

Ранее Счетная палата России сообщала, что исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77,1%. Причинами плохого исполнения, скорее всего, стали многочисленные изменения программы «Цифровая экономика» и перераспределение бюджета между заложенными в федеральных проектах задачами.