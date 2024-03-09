Власть 09 марта 2024, 00:44 Путину предоставят список невыгодных для России соглашений Косачев: Путину передадут предложения по денонсации невыгодных для РФ соглашений РИА «Новости»

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Предложения по денонсации невыгодных для России международных соглашений представят президенту Владимиру Путину. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24».

До этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала провести ревизию международных договоров России и денонсировать невыгодные стране. По мнению Косачева, такую работу должны систематизировать. Сейчас у РФ более 15 тысяч соглашений.

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«Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту РФ, потому что в соответствии с Конституцией его право инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров», — сказал вице-спикер.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал расторгнуть договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», подписанный в 1990 году. В то время его заключили ФРГ, ГДР, Франция, СССР, Великобритания и США. По словам Цекова, немецкое правительство нарушает условия договора с момента его подписания.