Путину предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вернуть возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 лет, а для женщин — с 55. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости».

«Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию», — сказал Миронов.

С таким же предложением к Путину обратился и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Путин ранее высказался о предложении партии «Новые люди» ликвидировать Рособрнадзор. Российский лидер сказал, что это вряд ли поможет решить проблемы в образовании, но не исключил, что при необходимости в функции этого органа могут внести изменения. Путин сказал, что готов обсуждать эту тему. Он также заявил, что главной проблемой является уровень доходов учителей.

Глава государства сегодня проводит встречу с лидерами партий, которые победили на думских выборах. В новый состав нижней палаты парламента впервые с 1999 года войдет пятая партия. Путин заявил, что это говорит о том, что у каждого есть шанс заявить о себе.