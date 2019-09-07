Путину предложили раскрасить дом приемов под хохлому

Ирина Винер-Усманова предложила президенту России Владимиру Путину способ, как поразить гостей и вместе с тем приобщить их к старинному русскому народному промыслу. Почему бы не оформить дом приемов в стиле хохломы?

Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова провела Путину экскурсию по Дворцу художественной гимнастики в олимпийском комплексе «Лужники», сообщило «РИА Новости». Некоторые элементы здания выполнены в стиле хохломы. Кроме того, Путин осмотрел арену и тренировочные залы.

Перед выходом они остановились у большой панели во всю стену со сказочным сюжетом в стиле хохломы.

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«Сделайте себе такой дом — дом приемов. У меня весь дом такой. Это печать. Ведь это же искусство, которого нет ни у кого в мире», — предложила Винер-Усманова.

По словам тренера, она готова поделиться контактами организаций, которые выполнят такой же заказ. И уже через год Путин сможет повесить точно такую же картину у себя.

После чего Винер подарила Путину картину, выполненную по сюжету русской сказки.

«А вот это я уже хочу вам подарить. Посмотрите, какая хорошая картина. Это уже настоящая», — рассказала Винер-Усманова.

Пятиэтажный Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой открыл мэр Москвы Сергей Собянин 18 июня. Площадь спортивного объекта —25,7 тысячи квадратных метров. В здании расположены тренировочные залы, тренерские и судейские комнаты, сауны, столовая, музей и пресс-бар. Как отметил глава столицы, дворец «уникален» по содержанию и архитектуре.