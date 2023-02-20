20 февраля 2023, 14:00
Путину предложили провести «специальную экономическую операцию»
Лидер «Новых людей» Нечаев призвал повысить пошлины на товары из недружественных стран
В России следует увеличить пошлины на ввоз товаров из недружественных стран, заявил в интервью «Коммерсанту» лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он добавил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным 15 февраля предложил провести «специальную экономическую операцию».
По словам собеседника издания, реализация предложения позволит увеличить поступления в государственную казну, а также не поднимать нагрузку на отечественные компании. Алексей Нечаев уточнил, что повышать пошлину на товары, которые в России не производят, не стоит. Потребитель при этом ничего не потеряет.
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«Мы заберем деньги из бюджетов недружественных стран и перетащим в наш бюджет — проведем „специальную экономическую операцию“», — рассказал лидер партии «Новые люди».
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Алексей Нечаев отметил, что президент поддержал его идею, но уточнил — действия не должны привести к увеличению цен на товары.
Помочь российской экономике должны представители крупного бизнеса, заявил депутат Госдумы Николай Арефьев. Он предложил повысить налоги для таких предпринимателей до 40%.
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