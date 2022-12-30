30 декабря 2022, 18:28
Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы в отношении РФ
Кабмин предложил Путину прекратить действия договоров Совета Европы в отношении России
На официальном портале правовой информации опубликовали одобренное кабмином предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Теперь предложение направят президенту России Владимиру Путину. Он сможет внести его в Государственную думу.
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Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года.
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Вопрос о выходе из организации первой подняла не Россия. Процедуру приостановки членства РФ запустил сам СЕ. Инициаторами выступили Украина и Польша.
Выход из Совета Европы подразумевает также выход из всех его механизмов. Например, в связи с утратой в РФ силы Европейской конвенции о правах человека, россияне больше не могут обращаться в ЕСПЧ.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. Поздравления не получат Макрон, Шольц, Байден и другие.
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