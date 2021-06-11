Путину посоветовали жестче разговаривать с Байденом

Президент России Владимир Путин должен вести более жесткий диалог с США и на саммите в Женеве прямо спросить американского лидера Джо Байдена, когда Запад перестанет вести агрессивную риторику в адрес РФ. Такой совет дал Герой СССР, бывший вице-президент России Александр Руцкой.

России давно пора дать достойный отпор враждебным действиям Америки, считает он.

«Нужно действовать жестче, а не проявлять „озабоченность“ по поводу и без. Поэтому и хамят нам на каждом шагу, без оснований объявляют нам санкции, еще и склоняют к таким же действиям европейские государства», — мнение Руцкого привела «Политика Сегодня».

США позволяют себе вводить односторонние санкции и вести «убийственную деятельность», а Россия не отвечает взаимным давлением на Америку.

«Это откровенное хамство в отношении нашей страны. И с какой целью это делается? <…> Российскому президенту нужно занять жесткую позицию», — уверен Руцкой.

Путин должен задать Байдену конкретные вопросы о том, когда прекратится зарубежная риторика по обвинению России во всех возможных грехах. Если Россия и Штаты не найдут общий язык на предстоящей встрече, «все может закончиться плохо».