Власть 16 февраля 2023, 09:23 Путину передали первый доклад рабочей группы по СВО Сенатор Турчак: доклад рабочей группы по СВО отправили президенту России Путину РИА «Новости»

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Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации передала президенту России Владимиру Путину первый доклад. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак рассказал об этом в Telegram-канале.

«Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», — написал он.

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В начале февраля рабочая группа объехала приграничные Брянскую и Ростовскую области, новые регионы — Херсонскую область, Луганскую и Донецкую народные республики, а также побывала в Туве, Самаре и Хакасии. Там депутаты, сенаторы, общественники, военные и журналисты встретились с мобилизованными, их родственниками, врачами, работодателями, представителями банков и страховых компаний. Андрей Турчак заявил, что первый доклад президенту подготовят после итогового заседания в Курской области.

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Владимир Путин создал рабочую группу по СВО в конце декабря. Она должна проконтролировать оказание мер поддержки участникам спецоперации и обеспечение военнослужащих.