Власть 28 июля 2023, 18:52 Путину не докладывали о произошедшем в Таганроге — Песков Пресс-секретарь Песков: Путину о взрыве в Таганроге пока не докладывали Телеканал «360»

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Президенту России Владимиру Путину пока не сообщили о произошедшем в Таганроге. Об этом в беседе с РИА «Новости» сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет. Идет саммит», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос, знает ли президент о взрыве.

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Сейчас в Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка», на котором присутствует российский лидер, а также главы стран Африканского континента.

Взрыв в Таганроге Ростовской области произошел во второй половине дня 28 июля. Губернатор Василий Голубев сообщил, что у кафе «Чехов сад» взорвалась, предположительно, ракета. В распоряжении «360» появились очередные ролики с места происшествия, на видео попали обломки аппарата.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, семерых доставили в больницу, остальным госпитализация не понадобилась, передали в Минздраве России. Федеральный центр медицины катастроф координирует оказание медпомощи. В Таганроге планируют ввести режим ЧС.