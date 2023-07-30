Власть 30 июля 2023, 12:35 Путину доложили об атаке дронов на Московский регион Представитель Кремля Песков: Путину доложили об атаке дронов на Московский регион РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин получил доклад об атаке украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

Представитель Кремля ответил «конечно» на соответствующий вопрос.

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Украина совершила атаку дронов под утро. Один из беспилотников система противовоздушной обороны уничтожила в воздухе, еще два удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они врезались в здания делового центра «Москва-Сити». ТАСС сообщил, что в башне «Око-2» пострадал охранник. Жертв нет. Из всех зданий комплекса эвакуировали людей.

Незначительные повреждения получили фасады двух башен делового центра, информировал мэр столицы Сергей Собянин. На пятом и шестом этажах «IQ-квартал» и на четырех этажах «Око-2» выбило стекла.

После атаки движение по Тестовской улице, рядом с «Москва-Сити», временно перекрыли. Аэропорт Внуково на некоторое время закрывали на вылеты и прилеты, но сейчас его работа возобновилась и идет в штатном режиме.