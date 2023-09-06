Власть 06 сентября 2023, 14:59 Путину доложили о восстановлении популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе Глава Минприроды Козлов доложил Путину о росте популяции леопардов на Кавказе Публичное достояние

Читать 360tv в

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов во время рабочей встречи доложил президенту Владимиру Путину об успехах в восстановлении популяции переднеазиатского леопарда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава Минприроды сообщил, что в дикой природе живут 12 леопардов. В июле туда выпустили двух животных, брата и сестру: самку Ачипсе — в Кавказском заповеднике и самца Чилмаса — в горах Северной Осетии. Оба зверя появились на свет два года назад в сочинском Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Учреждение ставит своей целью достичь устойчивой группировки леопардов на Кавказе — до 50 особей.

Реклама

К выпуску Ачипсе и Чилмаса готовили по некой «уникальной методике». Притом за неделю до него в Центре родились еще два детеныша леопарда, которых также будут воспитывать по этой методике, чтобы в дальнейшем они могли выжить в дикой природе.

Александр Козлов напомнил Владимиру Путину, что по его инициативе в Россию привезли леопарда Черри из Ирана и Алоус из Туркмении. Сейчас они уже преодолели репродуктивный возраст, поэтому нужны новые особи из обеих стран.

«Нам бы желательно двух самок и двух самцов. Если бы вы нам помогли, общаясь с руководителями этих стран, было бы хорошо», — обратился глава Минприроды к президенту.

Тот ответил лаконично: «Хорошо».

Также министр и глава государства обсудили изменения в законодательстве в сфере экологической безопасности и перспективные объекты геологоразведки.