Власть 23 июня 2023, 22:57 Путину доложили о ситуации с Пригожиным Песков: Путин проинформирован о ситуации с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным Pxhere

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Президент России Владимир Путин в курсе ситуации, которая разворачивается вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что принимаются все необходимые меры, уточнило РИА «Новости».

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — сказал Песков.

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Пресс-служба Министерства обороны ранее заявила, что распространяемая в соцсетях информация о нанесении российскими войсками удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» является ложной.

В ведомстве отметили, что ВС России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне СВО.

В Минобороны назвали информационной провокацией сообщения об ударе по лагерям «Вагнера». Как добавили в министерстве, информация распространяется от лица российского предпринимателя Евгения Пригожина.

До этого российские военные записали видеообращение после слов главы ЧВК «Вагнер» о сдаче Урожайного на Времевском выступе. Бойцы записали видео на фоне сельской администрации. На вывеске видно, что это именно Урожайное. В ролике российский военный говорит дату записи видеообращения — 22 июня 2023 года.