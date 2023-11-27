Власть 27 ноября 2023, 14:02 Путину доложили о работе ОСК по гособоронзаказу Президент России Путин встретился с главой ВТБ Костиным Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом — председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным, сообщила пресс-служба Кремля. В частности, обсуждалось выполнение гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорацией (ОАК), акции которой передали банку в октябре.

Костин доложил о формировании новых органов управления компании, избрании совета директоров, назначении гендиректора и его заместителя и проведении работы с правительством по формированию нормативной базы действия ОАК. Глава ВТБ добавил, что посетил крупнейшие предприятия отрасли для контроля за выполнением гособоронзаказа. Он побывал, в частности, на Севмашзаводе, заводе «Звездочка» в Архангельской области, Балтийском и Пролетарском заводах и по итогам визитов назвал работу в корпорации по гособоронзаказу удовлетворительной.

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«Есть, конечно, недостатки — и в работе корпорации, и в работе смежников, и в механизме взаимоотношений с Минобороны. Но мы совместно с Минобороны и при активной помощи и поддержке Министерства промышленности ведем работу, создали „дорожную карту“», — отчитался Андрей Костин.

Он сообщил о «больших перспективах» гражданского судостроения и напомнил, что только в России производятся атомные ледоколы для Северного морского пути. Спрос сохраняется на сухогрузы, танкеры, рыболовецкие и пассажирские суда, добавил Костин. По его словам, у заводов пока не хватает мощностей и технологий для полного удовлетворения спроса — нужна серьезная модернизация отрасли и, возможно, требуется построить новые предприятия и верфи. Эти моменты закладываются в стратегию развития отрасли, которую Путину представят весной 2024 года. Костин выразил уверенность в том, что через пять-семь лет в России будет «современная, эффективная судостроительная отрасль».

Владимир Путин похвалил собеседника за погружение в тему, а также задал вопросы о развитии ВТБ.