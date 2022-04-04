Путину доложили о подготовке новой программы вооружений

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым. Зампред кабмина доложил главе государства о мерах поддержки оборонно-промышленного комплекса в условиях санкций и подготовке новой программы вооружений. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Борисов сообщил Путину, что правительством предприняты ряд мер для поддержки ОПК. При закупках электронной компонентной базы авансовые платежи увеличили до 100%. Заключать контракты по гособоронзаказу теперь можно по ориентировочным ценам и без регистрации в ФАС.

Выполнение гособоронзаказа является безусловным приоритетом для ОПК, несмотря на санкции, которые привели к сокращению поставок и повышению стоимости материалов, отметил Борисов. В 2021 году уровень выполнения гособоронзаказа составил не менее 98%, а в этом году идет с опережением по некоторым показателям.

Завершена подготовка исходных данных для очередной госпрограммы вооружений. Вице-премьер сообщил, что программа будет нацелена на создание качественно новых видов вооружения, в том числе систем управления с искусственным интеллектом, роботизированных комплексов, а также нетрадиционных вооружений, таких как кинетическое оружие и оружие направленной энергии.

Программу вооружений сформируют к середине 2023 года и представят на утверждение президенту.

В ноябре 2021 года Путин заявил, что акцент в новой программе вооружений сделают на гиперзвуке и искусственном интеллекте.