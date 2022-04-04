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    04 апреля 2022, 14:54

    Путину доложили о подготовке новой программы вооружений

    Путин заслушал доклад вице-премьера Борисова о мерах поддержки ОПК и новой программе вооружений

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым. Зампред кабмина доложил главе государства о мерах поддержки оборонно-промышленного комплекса в условиях санкций и подготовке новой программы вооружений. Об этом сообщили на сайте Кремля.

    Путину доложили о подготовке новой программы вооружений

    Борисов сообщил Путину, что правительством предприняты ряд мер для поддержки ОПК. При закупках электронной компонентной базы авансовые платежи увеличили до 100%. Заключать контракты по гособоронзаказу теперь можно по ориентировочным ценам и без регистрации в ФАС.

    Выполнение гособоронзаказа является безусловным приоритетом для ОПК, несмотря на санкции, которые привели к сокращению поставок и повышению стоимости материалов, отметил Борисов. В 2021 году уровень выполнения гособоронзаказа составил не менее 98%, а в этом году идет с опережением по некоторым показателям.

    Завершена подготовка исходных данных для очередной госпрограммы вооружений. Вице-премьер сообщил, что программа будет нацелена на создание качественно новых видов вооружения, в том числе систем управления с искусственным интеллектом, роботизированных комплексов, а также нетрадиционных вооружений, таких как кинетическое оружие и оружие направленной энергии.

    Программу вооружений сформируют к середине 2023 года и представят на утверждение президенту.

    В ноябре 2021 года Путин заявил, что акцент в новой программе вооружений сделают на гиперзвуке и искусственном интеллекте.