Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию главы государства отправил российский писатель Сергей Комков.

Об этом сообщило РИА «Новости». Комков отметил, что выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира 2021 года 10 сентября.

Это не первый раз, когда российского лидера номинируют на эту премию. В 2013 году российского лидера выдвинул британский лорд Питер Траскотт. Он увидел огромную роль Путина в деле урегулированию сирийского вооруженного конфликта.

В 2014 о его выдвижении объявила международная академия духовного единства и сотрудничества народов мира. Президент академии Георгий Трапезников отметил, что Путин сыграл важную миротворческую роль в различных районах мира, особенно — в Беслане и Южной Осетии.

В 2016 году Владимира Путина вновь выдвигали на Нобелевкую премию мира. В тот раз его номинировал глава французского «Центра политических и международных отношений» Фабьен Боссар. Он отметил, что российский президент достоин награды за его миротворческие усилия», потому что является единственным, «кто по-настоящему борется с терроризмом».