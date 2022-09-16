Путина возмутили санкции против детей чиновников | 360°

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Путина возмутили санкции против детей чиновников

Президент Путин назвал шизофренией решение США ввести санкции против детей Кадырова

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Власти США перестали осознавать свои решения, когда добавили в санкционные списки несовершеннолетних детей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя вопрос о решении американского Минфина ввести ограничения против детей главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить — это вообще запредельные вещи, мне кажется, они перестали понимать, что они делают», — привело слова российского лидера РИА «Новости».

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Отдельно Путин коснулся санкций против уполномоченного по защите прав детей Марии Львовой-Беловой. Он напомнил, что омбудсмен занимается спасением несовершеннолетних из зон боевых действий в Сирии, Ираке и Донбассе.

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«Это благородная миссия, она рискует своей жизнью и здоровьем. Естественно, нормальное дело, когда она вывозила детей из зоны боевых действий, из опасных зон в Донбассе. Что здесь плохого? Спасибо нужно ей за это сказать и низко поклониться», — подчеркнул президент России.

Путин назвал внесение детского омбудсмена в санкционный список возмутительным.

Рамзан Кадыров вместе с женой Медни Кадыровой, а также тремя дочерьми попал в санкционные списки Министерства финансов США. Кроме него ограничения ввели против Фатимы Хазуевой и Аминад Ахмадовой, которых американский Минфин назвал «женами» Кадырова.

Глава Чечни в ответ предложил американскому правительству ввести санкции против всех его детей, самым младшим из которых по пять лет.

США

Рамзан Кадыров

Санкции

Владимир Путин

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