Путина удивил рост цен на бензин

Падение стоимости нефти на мировом рынке не привело к сдерживанию цен на бензин внутри России. На это обратил внимание членов правительства президент России Владимир Путин.

Как сообщил ТАСС, президент отметил, что цена на дизельное топливо изменилась в рамках инфляции. А вот стоимость 92-го бензина за год выросла на 10,44%.

«Как вы это оцениваете? Цены в два раза упали на нефть, хорошо бы держаться на прежнем уровне. Выросли больше чем в два раза, чем инфляция», — возмутился российский лидер.

Владимир Путин отметил, что это было вполне объяснимо, если бы цена на нефть оставалась на уровне 70 долларов за баррель. Но сейчас за бочку дают только 30 с небольшим, а цены на бензин в два раза выше.

«Как так может быть? Посмотрите», — обратился президент к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Глава ведомства ответил, что вместе с Министерством энергетики держит всю ситуацию под контролем.

Мировой рынок нефти все никак не успокоится. На него давят пандемия коронавируса и развал сделки ОПЕК+. В минувший понедельник стоимость сырья Brent упала ниже 30 долларов за баррель. Минувшим вечером ситуация начала исправляться, но рост составил менее 5%.