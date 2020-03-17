    17 марта 2020, 19:03

    Путина удивил рост цен на бензин

    Анатолий Минкин

    Падение стоимости нефти на мировом рынке не привело к сдерживанию цен на бензин внутри России. На это обратил внимание членов правительства президент России Владимир Путин.
    Путина удивил рост цен на бензин

    Как сообщил ТАСС, президент отметил, что цена на дизельное топливо изменилась в рамках инфляции. А вот стоимость 92-го бензина за год выросла на 10,44%.

    «Как вы это оцениваете? Цены в два раза упали на нефть, хорошо бы держаться на прежнем уровне. Выросли больше чем в два раза, чем инфляция», — возмутился российский лидер.

    Владимир Путин отметил, что это было вполне объяснимо, если бы цена на нефть оставалась на уровне 70 долларов за баррель. Но сейчас за бочку дают только 30 с небольшим, а цены на бензин в два раза выше.

    «Как так может быть? Посмотрите», — обратился президент к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Глава ведомства ответил, что вместе с Министерством энергетики держит всю ситуацию под контролем.

    Мировой рынок нефти все никак не успокоится. На него давят пандемия коронавируса и развал сделки ОПЕК+. В минувший понедельник стоимость сырья Brent упала ниже 30 долларов за баррель. Минувшим вечером ситуация начала исправляться, но рост составил менее 5%.