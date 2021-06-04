Путина расстроило поражение сборной России на ЧМ по хоккею

Российский президент Владимир Путин расстроился результату матча сборной РФ по хоккею с канадцами. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Накануне сборная России в овертайме уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира. Матч состоялся в Риге.

«Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились», — передало РИА «Новости» слова представителя Кремля.

Тем не мене пресс-секретарь уточнил, что не знает, смотрел ли глава государства полностью всю игру. Ранее Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко известные хоккеисты-любители. Если они встречаются в хоккейной «коробке», то «всегда играют в одной команде».

В начале июня в последнем матче группового этапа россияне всухую обыграли соперников из Белоруссии с разгромным счетом — 6:0. Национальная сборная под руководством Валерия Брагина забила пять шайб еще в первом периоде. До этого наши хоккеисты обыграли шведов, выйдя в четвертьфинал досрочно. Победителя определили в серии буллитов — 3:2.