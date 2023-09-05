Власть 05 сентября 2023, 13:58 Путина поняли неправильно. Песков — об атаках на корабли у «Турецкого потока» Песков: Путин обсудил с Эрдоганом атаки на корабли охраны «Турецкого потока»

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На российско-турецких переговорах в Сочи обсудили атаки на корабли, охраняющие «Турецкий поток», а не на сам газопровод. Журналисты неправильно поняли слова президента России Владимира Путина, заявил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Президент говорил о нападениях на те наши корабли, которые охраняют эти трубопроводы. Надеюсь, что я внес ясность», — сказал он.

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Дмитрий Песков заявил, что информация о попытках киевского режима атаковать российские корабли есть в общем доступе. Нападения каждый раз успешно отбивали.

Владимир Путин после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что из черноморских портов на корабли, охраняющие «Турецкий поток» и «Голубой поток», направляли беспилотники. По этим трубопроводным системам наладили поставку топлива в Турецкую Республику.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Сочи 4 сентября и длились около трех часов. Владимир Путин обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление зерновой сделки, строительство газового хаба, геополитическую обстановку и другие вопросы.