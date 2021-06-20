Путина показали за работой в небе

Президента России Владимира Путина показали за работой на борту лайнера во время полета на саммит с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Кадры снял телеканал «Россия 1».

В ролик попала обстановка в кабинете главы государства на президентском борту. В частности, показан стол с кожаными креслами, подушки и одеяла.

Глава государства изучал документы перед переговорами с Байденом. Также на кадрах зафиксирован момент, когда лайнер вошел в зону турбулентности, но даже тогда Путин продолжил работу.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. По итогам саммита президент России заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Первые с 2018 года переговоры на высшем уровне между Россией и США вызвали большой интерес по всему миру, отметила «Свободная пресса».