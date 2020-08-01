Путина не узнали в больнице в Коммунарке в марте

По клинике глава государства ходил в желтом защитном костюме.

«Более того, врачи и медсестры, которые видели президента только в реанимации и приемном отделении, лишь из вечерних теленовостей узнали, кто был человек в желтом защитном костюме», — признался Проценко.

Главврач добавил, что приезд Путина стал для него настоящим сюрпризом.

«Могу рассказать, как было. Я собирался встречать Сергея Собянина», — рассказал Проценко.

В тот день он находился на плановом обходе в «красной» зоне НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. После возвращения оттуда в Коммунарку ему протянули телефон и попросили посмотреть входящие вызовы.

«Среди кучи незнакомых абонентов вижу номера министра здравоохранения и мэра. Я набрал Сергея Семеновича. Он спросил, где я, и, выслушав ответ, сказал: „Сейчас придет машина. Хочу с вами поговорить. Встретимся в Коммунарке“. В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей… Мне сказали: „Что стоишь? Иди принимай гостя“. Подъехал „Аурус“, и тут я до конца все понял», — вспомнил детали того дня главврач.

Речь идет о визите, который глава государства совершил в марте, когда эпидемия в России только начиналась. Тогда Путин пообщался с главврачом и навестил пациентов.

Спустя несколько месяцев, в конце июня, президент объяснил цель своего похода в «красную» зону. Путин хотел прийти и посмотреть на все на месте, а не узнавать последние новости по докладам. Тогда он признался, что всегда поступал подобным образом, чего бы это ни касалось. При этом он заметил, что все выступили против его поездки в Коммунарку.