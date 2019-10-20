Путина назвали самым влиятельным иностранцем на Ближнем Востоке

«Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке», — заявил он.

По его словам, Путин поддерживает израильтян, но работает вместе с врагом Израиля — Ираном. Российский лидер близок Ирану и при этом только что побывал у его противников — Саудовской Аравии и ОАЭ.

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Глава России не обладает «волшебным подходом к Ближнему Востоку», влияние имеет другие истоки. Путин действовал, пока США, Великобритания и Франция долго размышляли над дальнейшими шагами в Сирии. Поэтому теперь в регионе нет крупных игроков, готовых бросить Москве вызов.

Когда Сирия начнет восстанавливаться после войны, власти заключат контракты с Россией, предположил британец. Причем именно Путин может решить, по какому сценарию завершится кризис, вызванный военной операцией Турции на севере Сирии. А судьба «Источника мира» определится на встрече Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Россияне говорят со всеми сторонами конфликта, что не удавалось никакой другой стране. В то время как США уходят с Ближнего Востока, россияне идут вперед», — добавил журналист.

Теперь с мнением России не считаться нельзя, отметил Боуэн.

Путин и Эрдоган поговорили по телефону 15 октября и обсудили ситуацию в Сирии. Лидеры двух стран продолжат общение по этому поводу во время встречи в Сочи 22 октября.