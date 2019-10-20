  • Путина назвали самым влиятельным иностранцем на Ближнем Востоке

    20 октября 2019, 17:30

    Алена Макаренко

    Россия сейчас — важнейший игрок на Ближнем Востоке. Поэтому можно смело говорить, что президент Владимир Путин — наиболее влиятельный в регионе иностранный лидер. Такое мнение выразил редактор британской вещательной корпорации «Би-би-си» по Ближнему Востоку Джереми Боуэн. Материал он подготовил для газеты The Sunday Times.
    Путина назвали самым влиятельным иностранцем на Ближнем Востоке

    «Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке», — заявил он.

    По его словам, Путин поддерживает израильтян, но работает вместе с врагом Израиля — Ираном. Российский лидер близок Ирану и при этом только что побывал у его противников — Саудовской Аравии и ОАЭ.

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    Глава России не обладает «волшебным подходом к Ближнему Востоку», влияние имеет другие истоки. Путин действовал, пока США, Великобритания и Франция долго размышляли над дальнейшими шагами в Сирии. Поэтому теперь в регионе нет крупных игроков, готовых бросить Москве вызов.

    Когда Сирия начнет восстанавливаться после войны, власти заключат контракты с Россией, предположил британец. Причем именно Путин может решить, по какому сценарию завершится кризис, вызванный военной операцией Турции на севере Сирии. А судьба «Источника мира» определится на встрече Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    «Россияне говорят со всеми сторонами конфликта, что не удавалось никакой другой стране. В то время как США уходят с Ближнего Востока, россияне идут вперед», — добавил журналист.

    Теперь с мнением России не считаться нельзя, отметил Боуэн.

    Путин и Эрдоган поговорили по телефону 15 октября и обсудили ситуацию в Сирии. Лидеры двух стран продолжат общение по этому поводу во время встречи в Сочи 22 октября.