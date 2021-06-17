Путина назвали «самым мощным переговорщиком»

Журналист ВГТРК Станислав Натанзон прокомментировал встречу Путина и Байдена, назвав российского президента «самым мощным переговорщиком России». Об этом написал «Царьград».

«Не знаю, как Путин ведет переговоры, но многое бы отдал, чтобы увидеть это изнутри своими глазами. Понять не могу, что он с ними там делает», — заявил Натанзон в своем Telegram-канале.

Он отметил, что впервые задумался о дипломатических талантах президента во время Минских переговоров в 2015 году.

«В условиях встречи „3 против 1“, когда Германия и Франция открыто заявляли, что выступают на стороне Украины, договор получился настолько сбалансированным и не односторонним, что было вообще непонятно, как такое возможно», — написал журналист.