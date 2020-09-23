Путина назвали «гарантом» защиты системы человеческих ценностей после доклада в ООН

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Путин представляет собой гарант защиты всех человеческих ценностей. К такому выводу политик пришел после того, как послушал выступление президента на Генассамблее ООН.

«Россия в лице нашего президента демонстрирует, что остается надежным гарантом защиты системы общечеловеческих ценностей. Мы вновь предлагаем разрушить преграды для партнерства во всех сферах жизни», — сказал Железняк.

Также он отметил, что в ООН должны сконцентрироваться на инструментах влияния. И обратить внимание на те страны, где нарушают декларации, считая свою нацию исключительной. Об этом сообщило РИА «Новости».

Помимо этого, Железняк согласился со словами российского президента касательно сохранения Международной организацией института права вето для стран — членов СБ ООН.

Выступление Владимира Путина на юбилейной сессии сессии ООН состоялось во вторник. Российский лидер предложил бесплатно предоставить отечественную вакцину от коронавируса сотрудникам всемирной организации. Представители ООН выразили признательность главе государства. В ближайшее время медики изучат эту инициативу.