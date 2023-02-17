Власть 17 февраля 2023, 12:39 Путина надежно защитят от вирусов во время послания парламенту — Песков Пресс-секретарь Песков: Путину обеспечат защиту от вирусов во время послания парламенту РИА «Новости»

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Президенту России Владимиру Путину во время выступления перед Федеральным собранием обеспечат надежную защиту от вирусов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Президента защитят на должном уровне. Примут все необходимые меры эпидемиологической и санитарной безопасности», — сказал он.

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Песков отреагировал на сообщения о том, что несколько высокопоставленных политиков в настоящее время находятся на больничном.

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«Конечно, это нормально. Гораздо хуже прийти заболевшим и начать кого-то заражать. Все должны проявлять чувство ответственности за собственное здоровье и здоровье коллег», — добавил официальный представитель Кремля.

Глава государства Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Песков сообщал, что президент в своей речи акцентирует внимание на вопросах проводимой на Украине специальной операции, экономики и социальной сферы.