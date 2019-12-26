Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Песков напомнил, что глава государства Владимир Путин часто встречал Новый год в различных уголках страны.

«Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год», — вспомнил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Путин предпочитает отмечать Новый год вместе с родными и друзьями, когда это позволяет его график. Представитель Кремля также отметил, что глава государства встречает праздник скромно.

«И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает», — заключил Песков.

Ранее Песков рассказал, каким для Кремля был уходящий 2019 год. По его словам, в 2019-м были как радостные, так и провоцирующие трудности события. Их пропорции постоянно меняются, заметил пресс-секретарь президента России.

По данным сайта ВЦИОМ, почти половина граждан России (43%) назвали уходящий год трудным для страны, а еще 15% сочли его очень тяжелым.