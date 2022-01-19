Путина и Зеленского пригласили на переговоры в Турцию

Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы они обсудили разногласия между странами. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Он (Эрдоган — прим. ред.) даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — процитировала Калына турецкая газета Sabah.

Он отметил, что Турция готова самыми разными способами принимать участие в урегулировании отношений между Россией и Украиной, потому что Эрдоган общается как с Путиным, так и с Зеленским.

Также Калын сообщил, что Эрдоган вскоре поедет на Украину, чтобы переговорить с ее лидером.

Ранее Владимир Путин созванивался с Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить гарантии безопасности. Известно, что он поговорил с ним на международные темы, в том числе касающиеся урегулирования конфликтов. Также лидеры двух стран подвели итоги сотрудничества за 2021 год и подтвердили свои намерения продолжать партнерство.