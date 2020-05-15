Путин жестко отчитал чиновников за «канитель» с выплатами медикам. Видео

Путин рассердился на чиновников из-за того, что не все медики получили до 15 мая положенные выплаты за работу с больными COVID-19. Он еще раз доходчиво объяснил, как нужно было действовать, и заявил, что с выплатами «развели бюрократическую канитель».

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время там пять-десять минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую. Считать там что-то начали, часы какие-то», — заявил Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.

Путин подчеркнул, что считать часы он не поручал, и выразил надежду, что все медики в ближайшем будущем получат свои деньги и вопрос на этом будет закрыт.

Во время обращения к гражданам 11 мая Путин поручил доплатить врачам из социальных учреждений за двухнедельную смену 40 тысяч рублей. Если медики работают с зараженными коронавирусом пациентами, то сумма увеличивается до 60 тысяч рублей.