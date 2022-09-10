Путин заявил об успешности ВЭФ-2022 | 360°

Власть 10 сентября 2022, 02:26 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил об успешности ВЭФ-2022 Президент Путин: на ВЭФ-2022 заключили много контрактов РИА «Новости»

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Восточный экономический форум в 2022 году прошел на высоком уровне, было заключено много контрактов. Об этом рассказал на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин, его слова привело РИА «Новости».

«Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным, много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено», отметил глава государства.

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Путин поблагодарил всех причастных к организации форума.

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VII ВЭФ проходил во Владивостоке 5–8 сентября. Президент прибыл на Дальний Восток 5 сентября. У него была насыщенная программа: выступление на форуме, командно-штабные маневры, заседание Госсовета по вопросам туризма и ряд других мероприятий.

Президент Путин выступил на пленарном заседании VII Восточного экономического форума 7 сентября. Российский лидер сделал ряд важных заявлений: про защиту Донбасса, по вопросам экономики и про «Северный поток — 2».

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