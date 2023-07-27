Власть 27 июля 2023, 10:38 Путин завтра выступит с заявлением для СМИ по итогам саммита «Россия — Африка» Песков: президент Путин сделает заявление для СМИ после саммита «Россия — Африка» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сделает заявление для СМИ по итогам форума и саммита «Россия — Африка» завтра, 28 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Заявление будет в пятницу», — привел его слова ТАСС.

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Представитель Кремля уточнил, что «сама встреча в верхах», то есть саммит, также состоится завтра, и президент сообщит о ее итогах.

Ранее сообщалось, что президент выступит на саммите с большим заявлением о формировании нового миропорядка и перспективах отношений России с африканскими государствами и озвучит несколько важных инициатив в этой сфере. Помощник главы государства Юрий Ушаков уточнял, что Путин уделит основное внимание развитию отношений с Африкой с упором на содействие национальному суверенитету и обеспечению справедливого доступа к продовольствию, энергетическим и другим ресурсам.

Форум «Россия — Африка» пройдет 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге. Владимир Путин сегодня направил приветственную телеграмму гостям и участникам мероприятия.