Путин заверил, что Россия сделает все для детей-сирот из Донбасса

Россия сделает все для обеспечения детей, оставшихся без родителей в Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передало РИА «Новости».

Путин отметил, что сегодня, в День защиты детей, невозможно не вспомнить о «детях Донбасса», которые последние восемь лет находились в условиях смертельной опасности. Многие из них остались без родителей, а кто-то вообще остался без родных, подчеркнул российский лидер.

Дети-сироты из Донбасса получат в России всю необходимую медицинскую помощь и социальную поддержку. Руководство страны позаботится об их обучении и поможет обрести семьи, заявил Путин.

Президент РФ 30 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для детей-сирот из Донбасса и с Украины. Упрощенный порядок приобретения гражданства РФ распространится и на детей, оставшихся без попечения родителей, а также на недееспособных жителей ДНР, ЛНР и Украины.