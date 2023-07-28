Важное 28 июля 2023, 11:39 Путин заверил, что Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса Путин: Россия не уходит от рассмотрения украинского кризиса РИА «Новости»

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Украинский кризис остается острой проблемой, и Россия не уходит от ее рассмотрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

Глава государства обратил внимание на возросшую политическую и экономическую роль африканских стран. Путин также заговорил об африканской мирной инициативе и сказал, что украинский кризис — это «острая проблема».

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«Мы не уходим от ее рассмотрения», — заверил президент.

Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза глава государства отметил, что киевский режим пойдет на все, чтобы удержать власть и спасти свою «продажную шкуру». По словам Путина, властям Украины безразличны суверенитет, национальные интересы и население страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на открытость России к диалогу. Украина отвергает возможность любых переговоров, подчеркнул официальный представитель Кремля.