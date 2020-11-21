Президент России Владимир Путин выступил на саммите G20. В своей речи он так или иначе затронул весь спектр нынешних проблем. Об этом «360» рассказал политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Президент озвучил свою позицию и позицию России по актуальным вопросам международной повестки и по тем угрозам, которые стоят сегодня перед всем миром», — отметил эксперт.

В первую очередь глава государства заявил о борьбе с пандемией коронавируса. Путин снова подтвердил позицию России, которую сформулировали еще в начале ухудшения эпидемической ситуации. Уже тогда российский лидер призывал страны отложить на потом все противоречия и собственные интересы, чтобы как можно быстрее побороть коронавирус.

«Россия продолжает активно работать в этом направлении не только ради здоровья и благополучия собственных граждан, но и всех, кому она может помочь. Она всем поможет, безусловно, в том числе вакциной», — пояснил Мартынов.

Помимо этого, Путин напомнил о второй угрозе — бедности и социальном неравенстве, которое на фоне пандемии еще больше обозначилось. Еще он упомянул о проблеме экономического кризиса, триггером которого выступила пандемия. Также президент напомнил о проблеме безопасности в мире.

«Весь круг проблем был так или иначе озвучен, раскрыт», — сказал Мартынов.

На саммите G20 Путин выступил с почти 10-минутной речью. В ней он предложил всем нуждающимся странам получить российскую вакцину от коронавируса и призвал мир отказаться от санкционной политики. Таким образом, президент снова «выступил в роли миротворца и основного хедлайнера, который проводит гуманитарную повестку», рассказала ранее «360» политолог Наталья Елисеева.