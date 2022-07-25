Путин: затраты авиаотрасли нельзя перекладывать на пассажиров

Стоимость билетов на авиаперевозки не должна зависеть от цены новых российских самолетов, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по теме развития авиатранспорта. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы понимаем стоимость отечественных авиационных судов, понимаем, что и по каким ценам компании и перевозчики будут покупать. И нужно сделать все для того, чтобы эта стоимость — а она на первых этапах, конечно, будет существенной, — чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что необходимо продумать экономическую модель, которая позволит производить и обновлять авиапарк с учетом интересов пассажиров в части стоимости авиаперелетов, удобства и доступности.