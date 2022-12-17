Власть 17 декабря 2022, 08:22 Путин заслушал предложения по СВО в объединенном штабе родов войск Президент РФ Путин заслушал предложения по СВО в объединенном штабе родов войск

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Президент России Владимир Путин на совещании в штабе родов войск, задействованных в спецоперации, изъявил готовность выслушать предложения по дальнейшим действиям в рамках СВО. Об этом написало РИА «Новости».

«Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — заявил Путин.

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Накануне, 16 декабря, глава государства ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации, заслушал доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими. Владимир Путин пробыл в объединенном штабе войск весь день, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом писало Nation News. Кремль поделился кадрами этого визита в своем Telegram-канале.

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