09 января 2024, 00:42
Путин заслушал доклады глав Подмосковья и Херсонщины о перебоях теплоснабжения
Президент России Владимир Путин заслушал доклады глав Московской и Херсонской областей Владимира Сальдо и Андрея Воробьева о ситуации с энерго- и теплоснабжением. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Воробьев доложил президенту о положении дел в районах, где наблюдаются перебои с отоплением. Перед звонком Путину губернатор лично приехал в Климовск, где без тепла по вине владельца частной котельной остались свыше сотни домов, и выслушал жителей.
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Сальдо отметил, что причиной нарушения электроснабжения в Херсонской области стал перепад температур, который привел к обрыву проводов. Губернатор пообещал, что 9 января ситуацию в регионе удастся привести в норму.
По результатам разговоров Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и руководству компании «Россети» сделать все необходимое, чтобы обеспечить россиян теплом и электричеством.
Ранее Воробьев заявил, что специалисты ведут работу по восстановлению теплоснабжения в круглосуточном режиме.
Андрей Воробьев
Отопление
Владимир Путин
Коммунальные аварии
Херсонская область
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