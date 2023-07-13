Власть 13 июля 2023, 17:31 Путин запустил алгоритм на российском квантовом компьютере Президент Путин запустил моделирование молекулы гидрида лития на квантовом компьютере Телеканал «360»

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Президент России Владимир Путин запустил алгоритм для моделирования молекулы гидрида лития на отечественном квантовом компьютере. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Процесс был реализован в удаленном режиме во время визита главы государства на выставку Форума будущих технологий „Квантовый мир. Вычисления и связь“ в Москве», — написало агентство.

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Путину показали самый мощный квантовый компьютер в стране. Процессы на нем можно запускать удаленно. Вычислительное устройство нового класса создано на ионной платформе. Он способен решать задачи, с которыми не могут справится «классические» суперкомпьютеры.

Современные ученые, а также интернет-корпорации не могут обойтись без специальной техики, чья мощность в сотни и даже миллионы раз превышает стационарные машины.

Путин после запуска алгоритма для моделирования молекулы гидрида лития на квантовом компьютере решил выступить с речью. Он поприветствовал российских и зарубежных ученых, приехавших на форум. Глава российского государства отметил, что правящие элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду. РФ не сдастся и будет идти вперед своим путем.

Путин также назвал принципиальной задачей перевод российской экономики на новую модель управления. Эффект от этого должен быть комплексным и мультипликативным.