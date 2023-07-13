13 июля 2023, 17:31
Путин запустил алгоритм на российском квантовом компьютере
Президент Путин запустил моделирование молекулы гидрида лития на квантовом компьютере
Президент России Владимир Путин запустил алгоритм для моделирования молекулы гидрида лития на отечественном квантовом компьютере. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Процесс был реализован в удаленном режиме во время визита главы государства на выставку Форума будущих технологий „Квантовый мир. Вычисления и связь“ в Москве», — написало агентство.
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Путину показали самый мощный квантовый компьютер в стране. Процессы на нем можно запускать удаленно. Вычислительное устройство нового класса создано на ионной платформе. Он способен решать задачи, с которыми не могут справится «классические» суперкомпьютеры.
Современные ученые, а также интернет-корпорации не могут обойтись без специальной техики, чья мощность в сотни и даже миллионы раз превышает стационарные машины.
Путин после запуска алгоритма для моделирования молекулы гидрида лития на квантовом компьютере решил выступить с речью. Он поприветствовал российских и зарубежных ученых, приехавших на форум. Глава российского государства отметил, что правящие элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду. РФ не сдастся и будет идти вперед своим путем.
Путин также назвал принципиальной задачей перевод российской экономики на новую модель управления. Эффект от этого должен быть комплексным и мультипликативным.
Россия
Владимир Путин
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