facebook_pixel
    01 марта 2022, 22:23

    Путин запретил вывоз из России крупных сумм иностранной валюты

    Путин подписал указ о запрете вывоза из РФ более 10 тысяч долларов

    Александра Ломейко

    Из России со 2 марта нельзя будет вывезти иностранную валюту в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Запрет на вывоз крупных сумм содержится в документе о дополнительных временных мерах экономического характера. Они призваны обеспечить финансовую стабильность России.

    Подписанный Путиным указ со 2 марта также установит особый порядок ряда сделок резидентов РФ с иностранцами, которые связаны с недружественными к России государствами.

    Поддерживать курс рубля в РФ собираются благодаря реализации указа Путина о специальных мерах в ответ на введение санкций.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что основой для российской экономики в будущем станет направление на импортозамещение.

    Введенные странами Запада антироссийские санкции, добавил премьер, напрямую повлияли на граждан РФ. Канцлер Германии Олаф Шольц 1 марта пригрозил новыми ограничениями, если Россия не вернется к дипломатическим переговорам с Украиной и не прекратит спецоперацию.