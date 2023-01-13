13 января 2023, 15:53
Путин запретил применение кандалов и наручников для некоторых подозреваемых
Президент Путин запретил кандалы для подозреваемых в ненасильственных преступлениях
Президент Владимир Путин поручил МВД, СК, Генеральной прокуратуре и ФСИН принять меры по недопущению применения наручников и кандалов в отношении подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений. Текст поручения опубликовали на сайте Кремля.
Силовые ведомства должны принять меры до 1 мая 2023 года.
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«По недопущению <…> средств ограничения подвижности „Ажур“ в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», — следует из текст поручения.
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К 1 мая президенту должны доложить о принятых мерах.
О нюансах содержания подозреваемых в ненасильственных преступлениях Владимир Путин заявлял на встрече с членами Совета по правам человека. Глава государства отмечал, что таких людей не стоит заковывать в кандалы, чтобы везти в суд. По словам президента, следует прекратить практику многолетнего содержания подозреваемых в СИЗО. Путин объяснил, что если людей годами держат в изоляторе до судебного разбирательства, это явное нарушение прав человека.
Законы
Владимир Путин
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