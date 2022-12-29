Власть 29 декабря 2022, 22:15 Путин запретил перепрофилировать детские лагеря Президент Путин указом запретил перепрофилирование детских лагерей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий перепрофилирование детских лагерей. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о поправках к закону № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года. Изменения также затронули Земельный кодекс, в нем появились ограничения на использование земель, на которых расположены лагеря, не по назначению.

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Решения, касающиеся реконструкции, ликвидации объектов социальной инфраструктуры, должны принимать федеральные органы исполнительной власти субъекта. Однако предварительно специальная комиссия должна оценить последствия изменений.

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Ранее сообщалось, что в России с июля 2023 года снижают долговую нагрузку на граждан. По указу президента ежедневная ставка по краткосрочным кредитам уменьшится до 0,8%. Власти полагают, что таким образом помогут гражданам быстрее рассчитаться с микрофинансовыми организациями.