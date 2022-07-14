Путин запретил оплачивать товары и услуги цифровыми финансовыми активами

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий оплату товаров, работ и услуг цифровыми финансовыми активами. Документ появился на портале правовой информации.

Закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) должен повысить для бизнесменов инвестиционную привлекательность использования цифровых прав и не допустить использование ЦФА в качестве средства платежа. Для этого совершенствуется порядок расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, где выпускаются такие активы.

Документ вводит запрет на прием и передачу ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги (исключение — предусмотренные федеральными законами случаи). До этого перечень сделок, предметом которых являются ЦФА, был открытым, прямого запрета на их использование как средство платежа не было.

Передачу и прием цифровых валют (криптовалют) в качестве оплаты в России уже запретили.