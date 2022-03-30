Путин запретил использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий покупать иностранное программное обеспечение для объектов критической инфраструктуры. Документ вступает в силу со дня подписания.

Согласно документу, с 31 марта запрещается приобретение иностранного ПО, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, для объектов критической информационной инфраструктуры без согласования с властями. Запрет также действует и в отношении закупки услуг, которые нужны для использования такого программного обеспечения.

С 1 января 2025 года органам власти запрещается использовать иностранный софт на объектах критической информационной инфраструктуры. Правительство должно будет в течение месяца утвердить требования к ПО, которое используется госорганами на данных объектах, а также составить правила согласования закупок иностранного софта и услуг, необходимых для его использования.

Помимо этого, правительство должно в течение шести месяцев предпринять действия для обеспечения преимущественного применения на таких объектах радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования российского производства. Заниматься мониторингом и контролем в этой сфере также будет кабмин.