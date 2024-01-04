Власть 04 января 2024, 01:05 Путин запретил арестовывать счета за долги перед инокредиторами Путин изменил порядок взаимодействия с иностранными кредиторами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в документы о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Указ об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.

«На средства и ценные бумаги, учитываемые на счете типа „С“, не могут обратить взыскание по исполнительным документам, наложить арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры», — указали в документе.

Реклама

Аналогичные изменения коснулись средств и ценных бумаг на счете типа «И». Изменения вступили в силу со дня официального опубликования указа.

Согласно подсчетам Всемирного банка, Белоруссия, Индия и другие страны не вернули России почти 29 миллиардов долларов. Общая задолженность иностранных резидентов за 2022 год выросла почти на 9%. По состоянию на конец прошлого года непогашенные долги перед российскими кредиторами обнаружили у 37 государств.