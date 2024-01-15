Важное 15 января 2024, 12:36 Путин запланировал визит в Северную Корею в обозримом будущем Песков: даты поездки Путина в КНДР согласуют по дипломатическим каналам РИА «Новости»

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В Кремле рассчитывают, что президент России Владимир Путин отправится с визитом в Северную Корею в обозримом будущем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Журналисты спросили у представителя Кремля, можно ли рассматривать визит делегации КНДР в Москву как этап подготовки поездки Путина в Пхеньян. Песков ответил, что у президента России есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом.

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«Надеемся, что такой визит состоится, президент России посетит [КНДР] в обозримом будущем. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По словам представителя Кремля, российская сторона ожидает плодотворных и насыщенных переговоров с северокорейской делегацией. Песков не исключил встречу Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

Россия собирается и дальше развивать партнерские отношения с Северной Кореей во всех областях, добавил пресс-секретарь президента.

«Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР», — подытожил официальный представитель Кремля.

Цой Сон Хи прибыла в Россию по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Главы МИД проведут переговоры 16 января.