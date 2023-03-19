19 марта 2023, 16:06
Путин запланировал посетить регионы России в предстоящие две-три недели
Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регионы в ближайшее время
Президент России Владимир Путин намерен посетить несколько регионов страны в течение ближайших двух-трех недель. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«Есть визиты в регионы в планах президента в течение предстоящих двух-трех недель», — сказал представитель Кремля.
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Ранее Песков признался, что поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланированной. Глава государства неожиданно решил встретиться с жителями и отправиться в гости к новоселам.
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Воскресным утром президент прилетел в город на вертолете, затем сел за руль автомобиля и вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поехал осматривать районы города, периодически делая остановки.
Накануне российский лидер принял участие в открытии первого российского музея христианства в Крыму.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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