Власть 19 марта 2023, 16:06 Путин запланировал посетить регионы России в предстоящие две-три недели Песков заявил, что в планах Путина есть визит в регионы в ближайшее время РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин намерен посетить несколько регионов страны в течение ближайших двух-трех недель. О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Есть визиты в регионы в планах президента в течение предстоящих двух-трех недель», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Песков признался, что поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланированной. Глава государства неожиданно решил встретиться с жителями и отправиться в гости к новоселам.

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Воскресным утром президент прилетел в город на вертолете, затем сел за руль автомобиля и вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поехал осматривать районы города, периодически делая остановки.

Накануне российский лидер принял участие в открытии первого российского музея христианства в Крыму.