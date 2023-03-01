01 марта 2023, 15:39
Путин запланировал поезду на Северный Кавказ
Кремль: президент Владимир Путин 2 марта совершит поездку на Северный Кавказ
Президент России Владимир Путин в четверг, 2 марта, в рамках рабочей поездки посетит Северо-Кавказский федеральный округ, где примет участие в открытии центра знаний «Машук» в Пятигорске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В центре «Машук» состоится торжественная церемония открытия Года педагога и наставника.
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«Глава государства вручит награды учителям, воспитавших военнослужащих, ставших героями России в ходе специальной операции на Украине, а также при выполнении боевых задач в Сирии и Чеченской Республике», — уточнили в Кремле.
Путин также встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».
Первый заместитель председателя администрации президента Сергей Кириенко отмечал, что 16 марта в центре знаний «Машук» начнется обучение бывших российских военнослужащих по программе «Твой герой».
Владимир Путин
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