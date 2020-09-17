Путин запишет свое выступление для Генассамблеи ООН до конца недели

Генеральная ассамблея ООН в этом году пройдет в онлайн-формате. Президент России Владимир Путин до конца недели запишет свое обращение, которое после передадут для трансляции организаторам в Нью-Йорк.

Как сообщила пресс-служба Кремля, подготовку своего выступления российский лидер обсудил с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции.

В ходе заседания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны и внутрироссийской повестки дня. Кроме того, Владимир Путин рассказал о встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая прошла в начале этой недели в Сочи.

На встрече с Владимиром Путиным присутствовали премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко прошли в минувший понедельник, 14 сентября. Они продолжались более четырех часов.

В ходе встречи они договорились о выдаче Москвой кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. Как после пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, часть средств пойдет на рефинансирование ранее выданных Белоруссии займов.

Также Песков рассказал, что лидеры двух стран договорились о восстановлении транспортного сообщения, кроме того, ключевым предприятиям поручили наладить экономическое взаимодействие.