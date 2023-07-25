Власть 25 июля 2023, 00:47 Путин записал видеообращение для российских следователей Путин поздравил следователей с Днем сотрудника органов следствия РФ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил следователей с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов следствия. Видеообращение главы государства разместили на официальном сайте российского лидера.

«Уважаемые товарищи, поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов следственных органов. Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Отечеству и народу России», — заявил Путин.

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Российский президент отметил, что работа следователя подразумевает нахождение на стороне справедливости и закона. Сотрудник правоохранительных органов жестко борется с коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Блюстители порядка изобличают злоумышленников, не допускают беспредела и защищают права пострадавших.

«Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие, разносторонние знания», — заявил президент.

Еще 24 июня Владимир Путин поздравил российских граждан с Днем молодежи. Тогда глава государства отметил, что данный праздник несет в себе много надежды.